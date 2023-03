Remco Evenepoel gaat de komende weken voor het vertrouwde recept van Jumbo-Visma

Na zijn winst in de UAE Tour was Remco Evenepoel even in België, maar de voorbereiding naar de volgende wedstrijden zijn al gestart.

In de Ronde van San Juan was het nog niet zo goed, maar in de UAE Tour pakte Remco Evenepoel de eindzege mee naar huis, mede dankzij een sterke eerste waaierrit. De winst in de slotrit moest Evenepoel wel aan Adam Yates laten. Evenepoel keerde daarna terug naar België en spendeerde wat tijd met zijn familie en vrouw. Maar donderdag vertrekt Evenepoel alweer richting Spanje, om de Ronde van Catalonië (20-26 maart) voor te bereiden samen met ploegmaats Fausto Masnada, Louis Vervaeke en Jan Hirt. Komende weken niet in België En dat doet Evenepoel op de Teide, de berg waar Jumbo-Visma zich met succes voorbereidde op het openingsweekend. Ook Wout van Aert blijft nog even, maar maandag start hij in Tirreno-Adriatico. Na de Ronde van Catalonië keert Evenepoel terug naar Tenerife om zich voor te bereiden op Luik-Bastenaken-Luik. "De volgende keer dat ik nog eens in Schepdaal zal zijn, is de avond na Luik-Bastenaken-Luik op 23 april", klinkt het bij HLN.