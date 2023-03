Tom Boonen over Van Aert: "Wout is eindelijk zijn verstand beginnen te gebruiken"

Wout van Aert zei ziek af voor de Strade Bianche. Lukt het dit jaar wel voor Van Aert in de topklassiekers. Tom Boonen ziet alleszins gunstige signalen.

Zaterdag geen Strade Bianche, maandag wel Tirreno-Adriatico voor Wout van Aert. Tom Boonen denkt dat Wout van Aert daarmee de juiste keuze maakt en echt volop de focus legt op de kasseiklassiekers.

"Ik denk dat Wout eindelijk zijn verstand is beginnen te gebruiken. Hij wil niet meer overal proberen goed te zijn en pikt er nu zijn wedstrijden uit" zegt Boonen in de podcast Wielerclub Wattage.

Tijd om topklassiekers te winnen

"Wout wordt 29, zoveel kansen krijgt hij niet meer om mee te doen voor winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix", zegt Boonen nog. Ook ziekte en pech kan nog meespelen zegt Boonen, waardoor Van Aert eigenlijk nog maar twee of drie kansen krijgt.

"Het is gewoon tijd om die topklassiekers te winnen", is Boonen duidelijk, die toch ook waarschuwt na de ziekte van Van Aert: "Ik ben in 2011 ook eens ziek geworden, daags voor de Tirreno. Dat heb ik toen een heel voorjaar lang meegedragen." Boonen won toen wel nog Gent-Wevelgem en werd ook vierde in de Ronde, maar top was hij nooit.