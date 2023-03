Tourwinnaar Jonas Vingegaard betreurt dat hij superhelper Wout van Aert de komende maanden moet missen

Jonas Vingegaard is uitstekend aan zijn jaar begonnen met dominantie in de Spaanse rittenkoers O Gran Caminio. De Deen reed daar iedereen naar huis, maar moet het nog even zonder Wout van Aert stellen.

Jonas Vingegaard woont nog altijd in het Deense vissersdorpje Glyngøre. En daar kan Vingegaard ook na zijn Tourzege nog altijd normaal rondlopen. Hij kan gewoon naar de supermarkt zoals vroeger. "Voor mijn dorpsgenoten blijf ik gewoon Jonas, dus eigenlijk is er niks veranderd. Het is niet ineens dat het hele dorp op zijn kop staat. Daar zijn de mensen hier ook te nuchter voor", zegt de Deen bij RIDE. Geen Wout van Aert aan zijn zijde tot de Tour Vingegaard staat zondag aan de start van Parijs-Nice, waar een eerste confrontatie volgt met Tadej Pogačar. Dat zal in tegenstelling tot in de Tour van vorig jaar niet met Wout van Aert aan zijn zijde zijn. Vingegaard en Van Aert zullen pas in de Tour weer in dezelfde ploeg rijden. "Het liefst zou ik Wout elke koers naast me hebben, maar dat is onmogelijk omdat hij zich in het eerste deel van het jaar op de Vlaamse klassiekers richt." "Ik wilde hem er in de komende Tour zeker weer bij hebben. Zijn aanwezigheid is voor mij van enorm grote waarde", zegt Vingegaard nog.