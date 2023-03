Zdeněk Štybar beleefde geen prettig openingsweekend: "Ben dan maar uit koers gestapt"

Zdeněk Štybar maakte na 12 jaar de overstap van Quick-Step naar Jayco-AlUla. Al heeft de Tsjech nog niet veel plezier beleefd aan zijn overstap.

Zdeněk Štybar reed eerst al de Saudi Tour voor zijn nieuwe ploeg Jayco-AlUla. Daarna trok hij naar het openingsweekend, maar een succes werd dat niet. De Tsjech gaf op in de Omloop Het Nieuwsblad en werd 85ste in de Kuurne-Brussel-Kuurne.

Al heeft Štybar wel wat redenen voor zijn mindere openingsweekend. De Tsjech testte een week voor de Omloop positief op corona en had ook nog last van maag-en darmklachten tijdens de Omloop.

"Boven op de Bosberg ben ik dan maar uit koers gestapt. Daar moest ik de strijd staken", zegt hij bij In de Leiderstrui. De helft van de ploeg was eigenlijk ziek tijdens het openingsweekend.

Uitkijken naar komst Matthews

"Matthews komt er ook nog bij, daar kijk ik naar uit. En ik kijk ook uit naar het moment dat iedereen binnen de ploeg gezond en in goede conditie is", zegt Štybar nog. Matthews reed in Australië de Tour Down Under en het nationaal kampioenschap en komt in Parijs-Nice voor het eerst dit seizoen in Europa aan de start.