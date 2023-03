De concurrentie is gewaarschuwd: Wout Van Aert pakt met een stevige trainingsrit uit

Wout Van Aert rijdt zaterdag geen Strade Bianche. Op training heeft hij wel met een stevige rit uitgepakt.

Door zijn forfait voor de Strade Bianche verbleef Wout Van Aert wat langer op hoogtestage in Tenerife. Daar maakte hij van de gelegenheid gebruik om nog wat extra te trainen.

En hoe! Van Aert zat bijna 7,5 uren op de fiets. Alles was goed voor meer dan 200 km en bijna 5000 hoogtemeters. Hij reed gemiddeld 27 km per uur over het bergachtige landschap.

Zo lijkt Van Aert steeds meer naar zijn topconditie te groeien. Maandag staat hij aan de start van de Tirreno-Adriatico. Daar zal hij de laatste stappen richting die topconditie zetten.