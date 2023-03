Een concurrente minder voor Lotte Kopecky: ex-laureate geeft verstek voor de Strade Bianche

Elise Longo Borghini zal zaterdag de Strade Bianche niet rijden. Ze moet ziek verstek geven.

Lotte Kopecky is in de Strade Bianche de titelverdedigster. Zaterdag is ze een van de favorieten om zichzelf op te volgen.

Wie niet aan de start zal staan, is Elise Longo Borghini. Ze maakte dat nieuws zelf bekend op Twitter. In de aanloop naar de Strade Bianche voelde ze zich ziek.

Longo Borghini baalt van haar forfait, want het is haar favoriete wedstrijd. Ook won de Italiaanse de Strade Bianche in 2017. Zo staat er een ex-winnares minder aan de start.