Ex-Lotto-renner stelt zich kandidaat als voorzitter voor de rennersvakbond: "Gepassioneerd geraakt door de strijd"

Adam Hansen heeft zich officieel kandidaat gesteld om voorzitter van de rennersvakbond CPA te worden. Zo kan hij de opvolger van Gianni Bugno worden.

Op 17 maart zal de rennersvakbond CPA een nieuwe voorzitter kiezen. Dat is de dag voor Milaan-San Remo. Alle renners worden uitgenodigd om te stemmen, hetzij in Hotel Le Favaglie Cornaredo, in Milaan, hetzij online.

Een van de kandidaten zal Adam Hansen zijn. De stuurgroep van de CPA bekrachtigde de kandidatuur van de 41-jarige Australiër. Hansen reed vanaf 2011 tot en met 2020 voor de Lotto-ploeg. Tussen 2011 en 2018 reed hij 20 grote rondes na elkaar uit. Na zijn carrière werd hij vastgoedondernemer van Tsjechië en richtte hij de Australische rennersvakbond AAPC op.

"15 jaar lang heb ik op het hoogste niveau gekoerst", reageerde Hansen via de website van de CPA op zijn kandidatuur. "In die periode ben ik door de strijd voor eerlijke rechten en veilige raceomstandigheden voor renners gepassioneerd geraakt."

"Als voorzitter van de CPA wil ik instaan voor een dynamische en inclusieve organisatie. Leiderschap is niet alleen om anderen te inspireren en te motiveren, maar ook om sterke relaties op te bouwen, conflicten op te lossen en weloverwogen beslissingen te nemen. Ik zet me in om een cultuur van openheid, transparantie en inclusiviteit te bevorderen", besloot Hansen.