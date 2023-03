Tom Pidcock rondt magistraal nummer van 50 kilometer af in de Strade Bianche, Benoot derde na vreemde tactiek Jumbo-Visma

Tom Pidcock is de opvolger van Tadej Pogačar in de Strade Bianche. De Brit pakte net als Pogačar uit met een lange solo van bijna 50 kilometer.

De vroege vlucht van de dag bestond uit drie renners, Bystrom, De Marchi en Romeo. Die laatste moest als eerste lossen, terwijl Tom Pidcock op zo'n 50 kilometer van de streep versnelde.

De Brit kwam bij Bystrom en De Marchi en reed eigenlijk nooit heel ver weg van het peloton of de favorieten. Onder meer Alaphilippe was op dat moment als gelost. Van der Poel viel op 42 km van de streep aan, maar reed eigenlijk niet weg. Verder zagen we Van der Poel eigenlijk niet in de wedstrijd.

Wellens reed op dat moment lek en kwam niet meer in het stuk voor. Benoot zette de tegenaanval in twee anderen, maar even later reed zijn ploegmaat Valter het gat dicht met nog een paar andere renners. Benoot was er niet gelukkig mee en maakte een wegwerpgebaar.

Twijfelachtige tactiek Jumbo-Visma

Pidcock bleef uiteindelijk uit de greep van achtervolgers Benoot, Valter, Costa, Madouas en Mohoric die eigenlijk nooit echt goed samen werkten. Ploegmaats Benoot en Valter vielen om de beurt aan en bleken niet goed overeen te komen. Ze kwamen tot op minder dan 10 seconden, maar gaven Pidcock weer meer dan een halve minuut.

Pidcock rondde zijn solo van meer dan 50 kilometer af en volgt Tadej Pogačar op de erelijst op met een gelijkaardig nummer. Madouas werd nog tweede, Benoot derde.