Ontlading bij Gerben Thijssen na winst in de GP Monseré: "Dankzij tip van ploegmaat"

Gerben Thijssen was na de winst in de GP Jean-Pierre Monseré in volle extase. Pas net voor het flashinterview kreeg hij te horen dat hij gewonnen had.

Er was lange tijd onduidelijkheid over de winnaar van de GP Jean-Pierre Monseré. Eerst werd Caleb Ewan als winnaar aangeduid en Gerben Thijssen was 2e. Maar net voor het flashinterview met Thijssen kreeg hij te horen dat hij de winnaar was. "Yes, yes, yes, yes", klonk het bij hem, terwijl de camera al liep.

"Ondertussen is het officieel. Het is fantastisch om zo'n kampioen te kloppen", was de ontlading bij Thijssen groot. Ook vergat hij zijn ploegmaats niet: "Ze hebben de hele dag voor mij gewerkt en op kop gereden. De hele dag geloofden ze in mij en het is een overwinning dankzij hen."

De sprint was heel hectisch. Achter Ewan was er een serieuze strijd tussen Hugo Hofstetter en Thijssen. "Boy van Poppel zei dat ik het wiel van Ewan moest hebben. Ook ploegleider Dimitri Claeys zei met dat het wiel van Ewan belangrijk was. Dat wiel is van u", besloot Thijssen.