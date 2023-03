Afgesloten hoofdstuk: paard dat verbazingwekkende hoofdrol opeiste in Strade stelt het goed, excuses van eigenares

Demi Vollering zal gerust kunnen worden. Het is nu een afgesloten hoofdstuk dat een paard tijdens de Strade haar een pak schrik aanjoeg.

Vollering, die later de wedstrijd zou winnen, schreeuwde het uit van angst wanneer een losgeslagen paard plots op de weg liep en in haar buurt kwam. Even verderop kwam het paard dan ook nog ten val in een bocht. Het zijn niet enkel renners en rensters die vallen in een wielerwedstrijd.

Inmiddels is de eigenares van het paard, dat de naam Zlatana draagt, met excuses gekomen. In een post op Facebook verontschuldigde de eigenares zich voor het feit dat haar paard tijdens de wielerwedstrijd op de weg terechtkwam.

Later volgde bij Sienanews ook een uitleg over hoe het nu met Zlatana gaat. ""Zlatana stelt het goed. Ze moet een paar dagen antibiotica krijgen om te bekomen van de schrik, maar uiteindelijk is alles goed afgelopen."