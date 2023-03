Aderlating voor Soudal Quick-Step in Parijs-Nice: de klassementsman gaat naar huis

In Parijs-Nice probeert Soudal Quick-Step met Tim Merlier etappes te winnen. Dat lukte al, want de Belgische kampioen won de openingsetappe.

Daarnaast heeft het team ook klassementsambities met Mauro Schmid. Schmid kende in de 1e etappes nog geen problemen en verloor tegenover zijn concurrenten geen tijd. Enkel op Tadej Pogacar verloor hij enkele seconden door de bonificaties die de Sloveen meepakte.

De ploegentijdrit was een belangrijke test voor Schmid en Soudal Quick-Step, maar het team zal het zonder de Zwitser moeten doen. Hij stond in de ochtend ziek op en verliet zo Parijs-Nice om te herstellen. Zo zal het team in het klassement wellicht nauwelijks een rol van betekenis spelen.

After waking with sickness this morning, @mauro_schmid will not take to the start of today’s stage at #ParisNice.



We wish Mauro a speedy recovery!



