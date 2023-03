Belgen lopen in op de wereldranking, Lotto Dstny en ook Intermarché-Circus-Wanty doen een uitstekende zaak na een sterke week

Op de nieuwe UCI-ranking zijn er in de individuele ranking geen verschuivingen gebeurd. In het ploegenklassement waren er wel verschuivingen. Zo deed Lotto Dstny na een goede week een uitstekende zaak.

In de top 10 waren er de afgelopen week geen verschuivingen. Tadej Pogacar verloor wel wat punten. Zo viel zijn zege in de Strade Bianche weg. De punten van het achtervolgende duo bleven behouden en zo liepen Remco Evenepoel en Wout Van Aert op de Sloveen in. De Lie verloor ook wat punten, maar staat nog altijd 5e op de UCI-ranking.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 4863 punten

2. Remco Evenepoel: 4440,21 punten

3. Wout Van Aert: 4225 punten

4. Jonas Vingegaard: 3124 punten

5. Arnaud De Lie: 2655 punten

6. Pello Bilbao: 2339,14 punten

7. Christophe Laporte: 2203 punten

8. Stefan Küng: 2192 punten

9. Michael Matthews: 2157,67 punten

10. Alexander Kristoff: 2148 punten

© photonews

Bij de ploegen staat Team UAE Emirates nog altijd aan de leiding. Het ziet wel Intermarché-Circus-Wanty korterbij komen. Het won met Gerben Thijssen de GP Monseré en met Lorenzo Rota in de Trofeo Laigueglia en Rui Costa in de Strade Bianche kende het nog andere goede uitslagen. Zo komt het terug binnen de 100 punten verschil.

Achter hen deed Lotto Dstny ook een goede zaak. Het schoof op naar plaats 7. Dat is dankzij de zege van Milan Menten in Le Samyn en zijn 2e plaats in de GP Criquielion. Ook was er de 2e plaats van Caleb Ewan in de GP Monseré.