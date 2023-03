Gerben Thijssen heeft wat te zeggen over de klacht van Lotto Dstny na de GP Monseré

Niet Caleb Ewan, maar Gerben Thijssen won de GP Monseré. Het duurde eventjes, maar de fotofinish bracht uitsluitsel.

Het was een potsierlijke vertoning in de GP Monseré vorige week. Caleb Ewan was al het flashinterview als winnaar aan het geven toen Gerben Thijssen alsnog als winnaar werd uitgeroepen.

Thijssen is zeker van zijn stuk. “De finishfoto van afgelopen zondag was wazig, maar voor mij was het wel duidelijk te zien dat ik won”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De renner verwacht dan ook niet dat de UCI nog wat zal veranderen, ondanks de klacht en de frustratie bij Lotto Dstny over de kwestie. “Ze zouden de overwinning van Ewan ook nooit herroepen, als ze niet honderd procent zeker waren. Ik begrijp natuurlijk wel dat ze bij Lotto-Dstny graag een andere beslissing willen, maar ik ga ervan uit dat ik de winnaar blijf”, vult Thijssen nog aan.