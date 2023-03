Tom Boonen looft de aanpak van Wout Van Aert: "Ik zie dit liever"

Ondanks de problemen ziet Tom Boonen het goedkomen met Wout Van Aert. Hij gelooft in de andere aanpak.

Wout Van Aert moest zijn seizoensstart 2 dagen uitstellen. Door ziekte in het begin van zijn hoogtestage besliste hij samen met zijn ploeg om de Strade Bianche niet te rijden. Daardoor maakte hij maandag in de Tirreno-Adriatico zijn seizoensdebuut.

Sommigen stellen zich vragen over het vormpeil van Van Aert, maar Tom Boonen gelooft erin. "Er kan nog veel veranderen", vertelde hij in Wielerclub Wattage.

Volgens Boonen hangt veel af van de planning: "Wil je al in de Strade Bianche scoren en dat rekken tot en met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Of wil je liever in de Tirreno-Adriatico eerst nog de puntjes op de i zetten? Dat werkt ook."

Van Aert koos voor het 2e en gebruikt de Tirreno-Adriatico om zijn topvorm te koersen. Af en toe zal hij er eens een ritje uitpikken. "Ik zie dat veel liever", was Boonen duidelijk. "Ook heb ik hier een beter gevoel bij om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. De voorbije jaren was het anders en dan wist je al op voorhand dat het begin april pittig zou worden. "