🎥 Remco Evenepoel oefent ook zijn tijdritstart op stage, maar doet dat wel op een ongebruikelijke manier

Remco Evenepoel bereidt zich in Spanje voor op de Ronde van Catalonië en later ook de Giro. En in die Giro wordt ook zijn tijdrit heel belangrijk.

Eerder deze week dook al een filmpje op van Evenepoel die met een nieuwe tijdritpositie nog beter op zijn fiets lijkt te zitten. Vooral in de komende Giro zal de tijdrit van Evenepoel belangrijk zijn. Want in die Giro staan meer dan 70 tijdritkilometers op het programma. Er wordt dan ook niets aan het toeval overgelaten bij Evenepoel. Op stage trainde hij dan ook zijn start van zijn tijdrit. Bij een tijdrit moet er altijd van een podium worden afgereden. In Spanje had Evenepoel niet veel mogelijkheden om die start te trainen dus gebruikte hij maar een soort trapje van zijn hotel. Training everywhere we can ‼️🤣🚀 pic.twitter.com/N197Y0bgBM — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) March 8, 2023