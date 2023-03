🎥 Van Aert en Pidcock brengen elkaar ten val in Tirreno-Adriatico, Van Aert houdt er een probleem aan over voor komende dagen

In de vierde rit van Tirreno-Adriatico zijn Wout van Aert en Tom Pidcock in het slot van de etappe ten val gekomen. De twee haakten in elkaar, maar de schade lijkt mee te vallen.

Op zo'n vier kilometer van de streep deed Pidcock nog een kopbeurt voor zijn kopmannen Arensman en Geoghegan Hart. Pidcock liet zich nadien uitzakken in het peloton.

Maar op het moment dat hij Van Aert passeert, haken Pidcock en Van Aert in elkaar. De twee gingen tegen de grond en bleven ook even zitten. Van Aert ging wel meteen naar Pidcock toe en de twee gaven elkaar een handshake.

Pidcock en Van Aert reden daarna even samen en leken er ook mee te kunnen lachen. Van Aert stak ook enkele keren zijn duim omhoog om te tonen dat alles in orde was.

Van Aert lijkt enkele schaafwonden aan zijn achterwerk te hebben opgelopen, maar voor de rest lijkt de schade mee te vallen. Hij wijst ook niet naar Pidcock als schuldige voor de val.