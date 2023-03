Dirk De Wolf maakt Demi Vollering met de grond gelijk door haar eerste emotionele reactie na de Strade Bianche

De strijd tussen Kopecky en Vollering in de Strade Bianche blijft voor discussie zorgen. Vooral wat er nadien gebeurde deed veel mensen vreemd opkijken.

Kopecky en Vollering wisten na de meet niet wie er gewonnen was en stonden ook ver uit elkaar. Het duurde lang voor ze wisten wie er uiteindelijk won en Vollering was erg emotioneel toen ze nog niet wist dat zij de overwinning pakte.

"Ik weet dat je een killer bent, maar dit hadden we toch samen kunnen vieren?", zei Vollering onder meer tegen Kopecky. "Een ploeggenote ben je door dik en dun, ik zou het niet zo doen", zei ze bij de NOS.

Den bleiter

Dirk De Wolf hoorde het fragment in de podcast Wielerclub Wattage en was erg kritisch voor Vollering. "Den bleiter, noem ik haar. Weet je waarom? Als Lotte er niet naartoe rijdt, naar het ‘bleiterke’, was ze nu nog achter die Amerikaanse (Falkner, red.) aan het rondrijden."

"Lotte reed twee keer zo snel als haar. Ze hadden misschien beter moeten afspreken voor de sprint, maar Lotte sprintte niet door. Ze kunnen nog bijna door dezelfde deur, maar het zal toch spannen."