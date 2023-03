Lefevere zeer open en zelfkritisch over rol als vader in zijn gezin: "Dat geef ik toe" en "Geld maakt ook niet ongelukkig"

Patrick Lefevere is een zeer succesvolle teammanager in de koers, maar is ook vader van twee zonen. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

Niet eenvoudig, zo blijkt. Het is een onderwerp dat aan bod kwam in het eerste deel van 'Patrick Lefevere, Godfather van de koers' op VRT. "Ik ben eigenlijk de slechtste papa ter wereld", zegt Lefevere al lachend. "Het is eigenlijk niet om te lachen, maar het is wel zo. Ik ben een afwezige vader geweest, dat geef ik toe. Maar dat betekent niet dat je uw kinderen niet graag ziet."

Lefevere doelt uiteraard ook op het feit dat zijn werk heel veel tijd in beslag neemt. "Ik heb wel geprobeerd om iets aan de kant te zetten. Geld maakt niet gelukkig, maar toch ook niet ongelukkig." Een mooi moment was toen Lefevere met zijn zonen Dieter en Thomas naar de Ventoux-rit ging in de Tour. Dieter is de grappenmaker, Thomas de serieuzere.

ANDERE KANT VAN DIETER

Al kan Dieter ook momenten hebben waarop hij zich niet goed in zijn vel voelt. "Omdat hij denkt dat hij niet goed genoeg is. Of er een onderliggend probleem is, weet ik niet. Ik ben nochtans geen dominante vader, integendeel." Ze hebben beiden ook een tijd lang geen contact gehad. "Als je hem vaak hoort en ziet, zit het goed. Als hij verdwijnt, is het niet goed."

Uiteindelijk is het wel goedgekomen en Thomas kijkt ook enorm naar zijn vader op. "Ja, maar daar koop je niets voor." Die bewondering voor Patrick blijkt ook uit de getuigenissen van Thomas zelf. "Mijn vader is voor mij alles. Voor hem geef ik mijn leven. Zo simpel is dat."