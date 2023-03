De winnaar van de GP Monseré nog niet bekend?: de UCI start onderzoek

De UCI is een onderzoek over de fotofinish in de GP Monseré. Gerben Thijssen werd als winnaar aangeduid, maar Lotto Dstny diende klacht in en de UCI neemt die klacht nu ernstig.

Er was vorige zondag heel wat discussie in Roeselare. Caleb Ewan nam de leiding in de sprint, maar Gerben Thijssen probeerde hem nog te remonteren. Op het 1e zicht was het niet duidelijk wie er gewonnen had en er moest een fotofinish aan te pas komen. Die fotofinish duidde eerst Ewan aan als winnaar, maar de jury bleef zich erover buigen. Minuten later kwam de jury met een definitief oordeel: Thijssen was de winnaar. Lotto Dstny was niet tevreden met dat oordeel. Vooral omdat er achteraf beelden opdoken van een heel wazige fotofinish. Ook waren er achteraf frontale beelden van de sprint op sociale media waaruit Lotto Dstny afleidde dat Ewan en niet Thijssen de winnaar was. Daarop diende de ploeg een klacht bij de UCI in. Daar nemen ze de klacht ernstig en startten ze een onderzoek. De UCI zal Lotto Dstny als 1e op de hoogte brengen. Zo is het nog niet zeker wie de GP Jean-Pièrre Monseré heeft gewonnen.

