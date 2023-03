Ex-renner van Lotto Dstny hangt zijn fiets aan de haak

Carlos Barbero (31) heeft als renner afscheid genomen. Hij vond na zijn seizoen bij Lotto Dstny geen nieuwe ploeg meer.

Vanaf mei 2022 werd Carlos Barbero door Lotto Dstny (toen Lotto Soudal, red.) opgevist. Zijn vorige ploeg, Team Qhubeka Assos, had een stap naar het continentale niveau teruggezet.

Barbero werd bij Lotto Dstny erbij gehaald om UCI-punten binnen te halen en om zo degradatie uit de WorldTour te voorkomen. De Spanjaard stond namelijk als sprinter en puncher geboekt. Op het einde van het seizoen telde Barbero 44 koersdagen, maar de opzet van het team was niet geslaagd. Barbero verzamelde nauwelijks punten en het team degradeerde.

Ook liep het contract van Barbero eind 2022 af en Lotto Dstny besloot om dat niet te verlengen. Zo ging hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Begin maart had hij die nog altijd niet gevonden en zo besliste hij om zijn fiets aan de haak te hangen. Hij maakte het zelf bekend op sociale media.

Barbero begon zijn carrière bij Euskadi en ging daarna naar Caja Rural-Seguros RGA. Nadien reed hij nog voor Movistar en dus ook Qhubeka en Lotto Dstny. Hij won in zijn carrière 12 koersen. Dat waren onder meer 3 etappes in de Ronde van Burgos. Zijn laatste zege was een etappe in de Ronde van Oostenrijk.