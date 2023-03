Marijn de Vries meldt grensoverschrijdend gedrag bij een NOS-programma

Marijn de Vries heeft in haar column in NRC een probleem van grensoverschrijdend gedrag aangehaald. De feiten dateren nog toen ze in het NOS-programma De Avondetappe vaste analiste was.

Het ging over een Tour de France waarin Marijn de Vries 3 weken lang de analiste in De Avondetappe was. In haar column in NRC was de Vries duidelijk: "Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven. En neuken."

Ook van anderen hoorde de Vries dat die collega zo over haar praatte, maar toch werd ze opnieuw in de auto met hem geconfronteerd. Ze gaf aan dat ze met die taal niet gediend was, maar het stopte niet. Daarna stapte de Vries naar de eindredactie om met iemand anders in de auto te zitten.

Een jaar later is de Vries opnieuw analist in het programma, maar deze keer niet de volledige Tour. Ze schreef dat ze zich eenzaam voelde, omdat er met haar lacherig over haar eerdere melding werd gedaan. "Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel", aldus de Vries. Het jaar was ze er geen analiste meer. De reden daarvoor kreeg ze niet te horen.

"MACHTELOOS"

"Stel je voor hoe dat aan je vreet. Hoe je aan jezelf gaat twijfelen. Hoe machteloos je je voelt. Hoe je daar geen kant mee op kunt. Zes jaar geleden werden vrouwen met zulke verhalen zelden serieus genomen. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen", voegde de Vries eraan toe.

Tegenwoordig is de Vries vooral analist bij Sporza. Ze geeft onder meer duiding bij de voorjaarswedstrijden en tijdens de Tour de France. Ook gaf ze nog aan dat ze in 2022 bij de NOS-directie nog eens melding heeft gedaan. De naam van de persoon vermeldde ze in haar column niet.