Olav Kooij ontpopt zich tot topsprinter, maar heeft ook een probleem bij Jumbo-Visma

Olav Kooij (21) heeft met zijn ritzege in Parijs-Nice de stap gezet naar het rijtje van topsprinters. Maar kan dat wel nog bij Jumbo-Visma?

Olav Kooij kwam er dit seizoen al een paar keer dicht bij, maar in de vierde etappe van Parijs-Nice brak hij de ban in 2023. Toch al zijn 16de profzege en zijn tweede in de WorldTour.

Kooij klopte met Pedersen, Merlier en Bennett enkele mooie namen en zal dit seizoen nog wel meer als eerste over de streep komen. Maar toch lijkt de Nederlander met een probleem te zitten bij Jumbo-Visma.

De laatste jaren lijkt een (top)sprinter niet meer te passen bij Jumbo-Visma. Dylan Groenewegen vertrok er in 2022, mede ook na zijn schorsing na de val van Jakobsen in de Ronde van Polen in 2020. Dit jaar vertrok ook David Dekker bij Jumbo-Visma, hij trok naar Arkéa-Samsic.

Blijven of vertrekken bij Jumbo-Visma

Toch staat Kooij voor een belangrijke keuze na dit jaar. Hij is einde contract bij Jumbo-Visma en als hij ambities heeft in grote rondes, zal dat bij Jumbo-Visma moeilijk worden. Dit jaar rijdt hij al zeker geen grote ronde.

Kooij is in tegenstelling tot Van Aert een pure sprinter en kan voor de rest niet van veel betekenis zijn voor klassementsmannen. Tenzij Jumbo-Visma zijn doelen in de grote rondes wijzigt, zal er in de nabije toekomst wellicht geen plaats zijn voor Kooij.

Als Kooij de komende jaren het kopmanschap wil in een grote ronde in de sprint, met ook een paar mannetjes in dienst van hem, zal hij wellicht moeten vertrekken bij Jumbo-Visma.