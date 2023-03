Jasper Philipsen verklaart waarom José De Cauwer zo'n fan van hem is maar nuanceert ook ferm

Jasper Philipsen hoort zeker bij de meer talentvolle renners van zijn generatie. José De Cauwer blaast vaak de loftrompet over hem.

Het zal voor Philipsen in zijn verdere carrière ook nog kiezen worden tussen inzetten op etappes in grote ronden of op de klassiekers. In een interview in Het Laatste Nieuws werd hem gevraagd welk advies José De Cauwer hem geeft. "Geen. Hij stuurt mij soms wel iets, maar dat doet hij ook bij andere renners."

© photonews

Bij de wielerwedstrijden die De Cauwer becommentarieert op tv, laat hij wel regelmatig de naam van Philipsen vallen. "Die mannen moeten nu eenmaal hun tv-uitzending volgepraat krijgen." Ligt er toch niet iets meer aan de basis? "Hij volgt mij al van bij de jeugd en heeft een boontje voor mij", verklaart de rappe man van Alpecin-Deceuninck.

"Hij komt ook al eens langs op een supportersavond, maar daar blijft het bij", nuanceert Philipsen het tegelijkertijd. "Het is niet dat wij naar hetzelfde familiefeest gaan."