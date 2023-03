Patrick Lefevere stelt nieuwe trend vast op vlak van sancties in de koers: "Legt de UCI zichzelf ook boete op?"

Patrick Lefevere doet weer van zich spreken. Deze keer gaat het over de sancties die de UCI oplegt wanneer het bepaalde inbreuken vaststelt.

In zijn column in Het Nieuwsblad doet Lefevere zelf een vaststelling: de boetes van de UCI vallen met bakken uit de lucht. Zo kreeg Alaphilippe een boete van vijfhonderd Zwitserse frank toen hij donderdag even zijn helm uitdeed om van bovenkleding te veranderen.

THEMA VEILIGHEID

Lefevere is zich uiteraard wel bewust van het nut van het dragen van een helm in de koers. Veiligheid, weet u wel. "Maar legt de federatie zichzelf ook een boete op als er in de laatste kilometer van Parijs-Nice ineens een paaltje langs de weg staat?" Zulke zaken vermijden, is uiteraard ook een belangrijk aspect bij het thema veiligheid.

De CEO van Soudal Quick-Step haalt dus aan dat UCI gretig boetes uitdeelt, al is hij ook niet blind voor het soms nonchalante gedrag van renners. Dan gaat het over wildplassen of het weggooien van bidons of afval. Misschien kunnen alle partijen wat meer nadenken: de renners of ze met hun gedrag geen inbreuken begaan en de UCI of al die boetes daadwerkelijk nodig zijn.