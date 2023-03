Belgen heersen in het Nederlandse Rucphen: renners van opleidingsteams Intermarché en Lotto sprinten voor winst

Heerlijk als tal van Belgische renners de dienst uitmaken. In Rucphen was dat het geval. Intermarché en Lotto - het is te zeggen: hun opleidingsteams - hadden een pion voorin.

De DorpenOmloop Rucphen, een eendagskoers van 1.1-categorie, kende een lastig verloop. De winterse neerslag maakte het allesbehalve ideaal. De opleidingsploegen die zich aan de start verschenen, presenteerden zich met heel veel motivatie. OPLEIDINGSTEAMS MAKEN KOERS HARD Zij waren de ploegen die de koers hard maakten en daar zouden ze later ook profijt uit kunnen halen. Drie jonge talenten uit de opleidingsploegen van Intermarché, Lotto en Soudal Quick-Step gingen er vandoor. Dat waren respectievelijk Laurenz Rex, Gianluca Pollefliet en de Italiaan Noviero. Zij sloegen erin om nog net uit de greep van de achtervolgers te blijven. Noviero was de traagste van de mannen voorin. Rex haalde het van Pollefliet en schonk Circus - ReUz - Technord zo de zege. In totaal eindigden liefst vijf Belgen in de top tien.