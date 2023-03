Intermarché wint nu ook met jeugd en presteert ijzersterk onder impuls van ex-wereldkampioen: "Terug winnaarsbenen"

Ook dit jaar presteert Intermarché-Circus-Wanty sterk, met een ex-wereldkampioen die de rest op sleeptouw neemt. Al zit er ook jong talent in de wachtkamer, zo blijkt.

De 23-jarige Laurenz Rex heeft de Dorpenomloop Rucphen gewonnen. De toekomst oogt dus zeker nog mooi. Rex maakt deel uit van de eliteploeg van Intermarché, maar reed deze Nederlandse eendagskoers met het opleidingsteam, dat de naam Circus-ReUz-Technord draagt. Voor zijn jonge ploegmaats zal het ook een boost geven om mee hun steentje te kunnen bijdragen aan zo'n fraaie overwinning.

Ondertussen doet de WorldtTour-ploeg Intermarché-Circus-Wanty het ook nog altijd prima. Geen evidentie na het boerenjaar 2022. In 2023 zit deze ploeg toch ook al aan zeven overwinningen. Kobe Goossens deed al zijn duit in het zakje met twee zeges, ook Biniam Girmay en Gerben Thijssen hebben er eentje achter hun naam staan. Het aandeel van Rui Costa is het grootst: drie overwinningen al voor de Portugees.

© photonews

Arne Marit, één van de nieuwe jongens in de ploeg, getuigt hoe het is om aan de zijde van een ex-wereldkampioen te rijden. "Da's wel speciaal, hé. Rui Costa is zo'n beetje de vader van de ploeg. Hij is toch al 36. Hij neemt ook wel echt die rol van de vaderfiguur op zich. Hij stuurt ons een beetje."

Daar blijft het niet bij, want Rui Costa kroonde zich tot eindwinnaar in de Ronde van Valencia, een rittenkoers waarin hij ook een etappe meegraaide. Eerder was hij al de beste in de Trofeo Calvia. "Ik vind het ook wel tof voor hem dat hij terug over zijn winnaarsbenen beschikt. Je ziet ook wel dat hij echt blinkt uit zijn vel. De sfeer zit gewoon goed binnen de ploeg en dat motiveert iedereen."