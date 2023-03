🎥 Wout van Aert pakt in Milaan-Sanremo uit met zelfontworpen nieuwigheid

Wout van Aert rijdt al een tijd met een helm van Red Bull rond. In Milaan-Sanremo zal hij met een zelfontworpen helm rijden.

Wout van Aert rijdt dankzij een overeenkomst tussen Red Bull en Jumbo-Visma rond met een andere helm dan zijn ploegmaats, namelijk met een helm van zijn sponsor Red Bull.

Samen met Red Bull en helmleverancier Lazer ontwierp Wout van Aert nu zelf twee helmen, de Strada KinetiCore en de Vento KinetiCore. De eerste is een standaardhelm, de laatste een aerodynamische.

Van die laatste is ook een beperkte oplage gemaakt, exact 1994, het geboortejaar van Van Aert. Zelf zal Van Aert tijdens Milaan-Sanremo voor het eerst met zijn zelfontworpen helm rijden.

"Het is echt een blikvanger en [het is] de coolste helm in het peloton. Hij is uniek, ik ben er trots op en het geeft me extra motivatie", zegt Van Aert zelf.