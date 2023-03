Merijn Zeeman nadat Vingegaard werd weggereden door Pogačar in Parijs-Nice: "Dat was wel een geldig excuus"

Parijs-Nice was niet echt een succes voor Jonas Vingegaard. Al won de Deen wel de ploegentijdrit met Jumbo-Visma en eindigde hij derde in het eindklassement.

Parijs-Nice was een eerste doel van Jonas Vingegaard verklaart sportief directeur Merijn Zeeman bij NOS. "Jonas heeft nog nooit een WorldTour-wedstrijd van een week gewonnen. Dat was een doel na het winnen van de Tour."

Maar Tadej Pogačar domineerde Parijs-Nice met drie ritzeges en de eindwinst. "We waren de hele winter optimistisch dat we meer partij zouden kunnen bieden", zei Zeeman.

Privéproblemen na hoogtestage

Toch er volgens Zeeman een excuus voor de wat mindere vorm bij Vingegaard. "Na de hoogtestage op Tenerife heeft hij wat zaken op privégebied gehad, waardoor hij achteruit is geworpen en hij niet op zijn allerbest was afgelopen week."

"Dat was wel een geldig excuus. Al moet ik zeggen dat het ook in topvorm een geweldige klus zou zijn geworden om te kunnen strijden met Pogačar, want die was deze week echt een klasse apart", besloot Zeeman.