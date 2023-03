Na de column van Marijn de Vries over wangedrag bij NOS: Nederlandse ex-renner komt in het vizier

Een Nederlandse ex-renner komt in het vizier nadat Marijn de Vries in haar column wangedrag bij de NOS aankaartte. Danny Nelissen zou zich aan zulk gedrag bezondigd hebben.

De Nederlandse krant De Limburger meldt alvast dat er een klacht is ingediend tegen Danny Nelissen wegens ongepaste opmerkingen. In een goed beschreven column had De Vries haar verhaal gedaan over machtsmisbruik en ongewenste seksueel getinte opmerkingen tijdens haar werk voor De Avondetappe.

De Vries noemde in deze tekst geen namen, maar het zou dus om Nelissen gaan. Nelissen verklaart dat hij zelf zijn moment nog zal kiezen om te reageren wanneer hij alles heeft kunnen bekijken. De 52-jarige Nelissen droeg tijdens zijn actieve carrière enkele dagen de bolletjestrui in de Tour en won in 1998 de Schaal Sels.

HOOFDREDACTIE STAPT OP

De openbare verklaringen van De Vries hebben ondertussen wel wat teweeg gebracht. De voltallige hoodredactie van de NOS stapt op na meerdere verhalen over pest-en wangedrag. De zender heeft zich ook al geëxcuseerd voor de onveilige werksfeer.