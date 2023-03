SD-Worx neemt Lotte Kopecky, die wel koers toevoegt aan programma, in bescherming na overlijden broer

Afgelopen weekend kwam het verschrikkelijk nieuws dat Seppe Kopecky (29), de oudere broer van Lotte, overleden was. Seppe was vroeger zelf ook renner en zette Lotte aan tot koersen.

Ondanks het verdriet dat Kopecky moet verwerken, staat ze woensdag toch aan de start van Nokere Koerse. Dat was initieel niet gepland, maar de koers wordt nu toch aan haar programma toegevoegd.

De ploeg van Lotte Kopecky, SD-Worx, vraagt wel om de privacy van Kopecky te respecteren tijdens Nokere Koerse en haar zoveel mogelijk met rust te laten.

Lotte Kopecky will start in Nokere Koerse on Wednesday.



We ask everyone to respect her privacy in these days following the death of her brother. And to leave her alone as much as possible around the race in Nokere as well.



Photo: @GettyImages pic.twitter.com/dpgOYFlqZ0