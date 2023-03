De jonge garde van Lotto-Dstny schittert in de Ronde van Taiwan, jonge renner pakt eerste profzege

Heel wat renners zijn in voorbereiding op de klassiekers. Maar ook elders in de wereld wordt er nog gekoerst.

Terwijl de toprenners zich voorbereiden op Milaan-Sanremo en andere renners zich klaarstomen voor Nokere Koerse of de Bredene Koksijde Classic, rijdt Lotto-Dstny momenteel ook de Ronde van Taiwan.

Daar rijden ze met drie renners uit hun opleidingsteam, namelijk Milan Paulus (21), Tijl De Decker (21) en Jago Willems (21). Daarnaast zijn ook Eduardo Sepúlveda (31) en Mathijs Paasschens (26) aanwezig uit het hoofdteam.

In de derde rit heeft Tijl De Decker toegeslagen. De Decker haalde het in de sprint van de Italiaan Zanoncello en de Nederlandse leider Kreder. Voor De Decker is het meteen zijn eerste profzege. De Ronde van Taiwan eindigt donderdag.