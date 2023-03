Jonge Lotto Dstny-renner boekt zijn 1e profzege in de Ronde van Taiwan: "Ik zie nog kansen"

In de Ronde van Taiwan heeft Tijl De Decker zijn 1e profzege gepakt. Hij was de snelste in een massasprint en ziet nog mogelijkheden in Taiwan.

In de openingsetappe werd Tijl De Decker nog 5e in de Ronde van Taiwan, maar in de 3e rit was het wel prijs. Hij klopte Enrico Zanoncello en Raymond Kreder in de massaspurt. Het was goed voor de 1e profzege van de 21-jarige.

"Woorden schieten me tekort om te beschrijven hoe blij ik met die etappezege en de 1e zege van het team in de Ronde van Taiwan", liet De Decker via de ploegkanalen weten. "Het was een redelijk zware etappe en het tempo lag echt hoog, maar ik ben zeer tevreden met de overwinning. Ik dank mijn ploegmaats voor hun werk dat ze voor mij hebben gedaan."

De Decker heeft nu zijn 1e etappe in de Ronde van Taiwan, maar hij wil graag meer: "Woensdag is het meer een etappe voor klimmers en we zullen dan vooral op onze klimmers van de ploeg focussen. Maar donderdag in de laatste etappe zie ik opnieuw een kans voor mij."