Marijn de Vries komt nog eens terug op haar column over grensoverschrijdend gedrag

Marijn de Vries is in een Nederlands programma nog eens op haar column in NRC teruggekomen. Daarin had ze het over grensoverschrijdend gedrag tijdens De Avondetappe.

De column van Marijn de Vries wekte al heel wat reacties los. "Het overtreft echt alles", vertelde ze in het Nederlandse RTL-programma Jinek. "Ik vond het vooral goed dat de column precies landde zoals ik bedoelde. Mensen reageerden meteen op het feit wat het met je doet als je in zo'n structuur van wanbeleid terecht komt. Daar kreeg ik heel veel bijval voor. Er waren maar weinig andere reacties." De Vries beschreef in haar column in NRC over grensoverschrijdend gedrag tijdens De Avondetappe, een NOS-programma tijdens de Tour de France. Daarin beschuldigde ze een collega. Ze ging daarbij bij de directie, maar ze kreeg geen gehoor. "Het gaat me eigenlijk niet om wat die man gedaan had", ging de Vries verder. "Want tegen een beetje vieze taal kan ik wel, maar het doet me wel wat dat er daarna niet naar me geluisterd werd en dat ik niet serieus genomen werd. Ik denk dat ik een heel andere carrière had gehad, als mijn klacht destijds wel serieus genomen was." Ondertussen is de leiding bij de NOS Sport-redactie al opgestapt. De Vries vermeldde in haar column geen enkele naam, maar er zou wel al een naam de ronde doen. Het zou gaan om de ex-renner Danny Nelissen.