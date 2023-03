Remco Evenepoel slaat concurrentie met verstomming op stage

Terwijl veel van zijn concurrenten Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijden, zit Remco Evenepoel op stage in Spanje. En ook daar maakt hij indruk.

Terwijl de Slovenen Tadej Pogańćar en PrimoŇĺ Roglińć respectievelijk Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico domineerden, zit Remco Evenepoel momenteel op stage in het Spaanse Tenerife.

Daar bereidt hij zich voor op de Ronde van Catalonië (20-26 maart), daarna vervolgt hij zijn stage in het hoogtehotel in Denia. Dan volgt Luik-Bastenaken-Luik (23 april), op 6 mei start dan het echte doel met de Giro.

Maar op stage in Spanje laat Evenepoel nu al van zich spreken. Zijn ritjes op Strava van de voorbije dagen spreken dan ook boekdelen. Hij verbeterde ondertussen al acht KOM's (King of the Mountain), onder meer op enkele beklimmingen.

Sneller dan Froome

Zo verbeterde hij op de Taucho klim (6,3 kilometer aan gemiddeld zo'n 9 procent) de toptijd van Romain Bardet met net geen minuut. Op de Teide vanuit Chio (25 kilometer aan gemiddeld 5,5 procent) verbeterde hij de toptijd van de Noor Jonas Hjorth met bijna twee minuten.

Chris Froome deed er in 2019 bijna drie minuten trager over. Evenepoel trok wel pas door na de voet en deed over de hele klim nog altijd trager dan Froome. Maar Evenepoel wou vooral inspanning doen van een uur. En dat lijkt meer dan gelukt.