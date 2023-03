🎥 Nieuwe podiumplaats voor Lotto Dstny in de Ronde van Taiwan

In de Ronde van Taiwan is Mathijs Paasschens 3e geëindigd. Zo was er een nieuwe podiumplaats voor Lotto Dstny.

Voor de 4e rit in de Ronde van Taiwan was het eerder voor de klimmers. De rit vertrok en eindigde in Nantou, maar de finish lag op een hoogte.

Op zo'n 35 km van het einde begon het klimwerk richting de finish. Daar werd alles beslist en bleef een groep van zo'n 25 man over.

Door de vlakke laatste kilometers was een sprint het meest logische einde van de etappe, maar een paar renners probeerden die toch te ontlopen. In de laatste honderden meters werden ze weer ingelopen en de sprint werd uiteindelijk door Jeroen Meijers gewonnen. Mathijs Paasschens van Lotto Dstny werd 3e. Meijers is ook de nieuwe leider in Taiwan.