Edward Theuns geklopt door Tim Merlier in Nokere Koerse, maar hij geeft wel foutje in de sprint toe

Alweer net niet voor Edward Theuns. Na zijn derde plek in Le Samyn werd hij in Nokere Koerse geklopt door Tim Merlier en werd hij tweede.

Edward Theuns is goed aan zijn seizoen begonnen. In de Ronde van de Algarve sprintte hij al twee keer naar een top tien en in België staat hij nu voor de tweede keer op het podium. Enkel de zege ontbreekt nog.

Theuns werd op Nokereberg geklopt door Belgisch kampioen Tim Merlier. "Ik wist dat het moeilijk zou zijn om Tim te kloppen. Maar ik voelde mij wel goed. Dit was het hoogst haalbare", zegt hij in het flashinterview.



"Ik kon super economisch rijden. Ik kwam fris in de finale en ik zat goed gepositioneerd, maar ik stond misschien een tandje te groot en terugschakelen op de kasseien is niet evident. Al ben ik toch blij dat ik min of meer in de buurt kwam", zegt Theuns nog.

Kansen grijpen in deze koersen



Theuns rijdt dit seizoen bewust wat meer koersen zoals Le Samyn of Nokere Koerse omdat hij daar meer kansen krijgt. In de grotere klassiekers zoals Gent-Wevelgem of de Ronde van Vlaanderen is dat moeilijker met kopmannen als Pedersen en Stuyven.

"In deze koersen krijg ik kansen en ik heb bewust op deze wedstrijden gemikt. Het is leuk als je op het podium eindigt, maar winnen zou toch stapje hoger zijn. Ik hoop dat het er eens van komt."