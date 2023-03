Florian Vermeersch zat in goede vlucht in Nokere Koerse, maar weet ook waarom het net niet lukte

Niet niet voor Florian Vermeersch in Nokere Koerse. Hij zat samen met onder meer Sep Vanmarcke in een vlucht die leek stand te houden, maar in de laatste 500 meter werden ze nog voorbij gereden door de sprinters.

Florian Vermeersch ging er samen met Sep Vanmarcke, de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie en Lindsay De Vylder weg op zo'n tiental kilometer van de streep. De Vylder viel wel bijna onmiddellijk weer weg na een lekke band. "Ik ben eigenlijk niet super ontgoocheld", zei Vermeersch bij HLN. "Ik wist dat het super moeilijk ging worden ook al hadden we 6 of 7 seconden. Maar ik ben content dat we toch dicht zijn gekomen in een koers zoals Nokere. Ontsnappen op het laatste is dan moeilijk." Blij met huidige vorm Het bleef spannend tot het einde of de vluchters gegrepen zouden worden. "Maar toen begonnen we wat te kijken naar elkaar. En met die snelheid weet je dat ze dicht gaan komen", zei Vermeersch nog. Vermeersch werd zondag ook al vierde in de Ronde van Drenthe. "Ik ben wel content met de vorm en met de benen, dus laat ons hopen voor de komende wedstrijden dat het goed komt", besloot Vermeersch.