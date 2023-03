Ploegmaat van Remco Evenepoel schrok van Roglič en onthult strategie van Soudal-Quick Step voor de Giro

Fausto Masnada zal een van de belangrijke pionnen worden in de Giro-ploeg van Remco Evenepoel. Volgende week kruisen ze al eens de degens met Primož Roglič.

Fausto Masnada is samen met Jan Hirt, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder en wereldkampioen Remco Evenepoel zich op Tenerife aan het voorbereiden op de Ronde van Catalonië. Ook Primoz Roglič zal daar zijn, eind februari was hij ook in Tenerife.

"Toen we hem zagen, was hij magerder dan vorig jaar en zei ik tegen mezelf: 'Verdomme hij staat al scherp'", zegt Masnada bij BiciPro. "Ik heb hem in Tirreno-Adriatico niet echt in de problemen gezien."

De Ronde van Catalonië start maandag. "Dat is ook ons eerste doel. Roglič zal er ook zijn, en we zullen een beeld krijgen van hoe hij en zijn ploeg zich gedragen. Uiteindelijk is de Giro nog iets meer dan een maand van ons verwijderd, maar we kunnen al een idee krijgen", zegt Masnada nog.

Remco als diamant van de ploeg

"Zodra de Giro begint, houden we Roglič in de gaten. Uiteindelijk zullen wij wel een minder agressieve strategie hanteren dan Jumbo-Visma, dat vaker aanvalt. Ik denk dat wij meer in de verdediging zullen gaan en meer ontsnappingen laten lopen", zegt Masnada.

"We zijn ook niet zoals UAE-Team Emirates of Jumbo-Visma, teams die vol kampioenen zitten en een beetje lijken op Paris Saint Germain. Wij hebben Remco als diamant en doen allemaal ons best voor hem", besloot Masnada nog.