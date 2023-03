Waarom de zege van Lotte Kopecky in Nokere Koerse zo uitzonderlijk is

Lotte Kopecky won voor het eerst Nokere Koerse. Ze deed dat met overmacht en gezien het verleden van de wedstrijd is dat toch wel uitzonderlijk.

Nokere Koerse staat bekend als een semiklassieker voor sprinters. Al is het ook mogelijk dat een vluchter de sprint nog net kan ontlopen, maar meestal is er toch een massasprint. Je ziet dat ook op de erelijst. De meeste winnaars hebben snelle benen. Vooral de recentste jaren is dat zo.

De laatste jaren gebeurt het in Nokere zelden dat een favoriet met open vizier koerst, want de meeste favorieten in Nokere zijn sprinters. Dat maakt de zege van Lotte Kopecky zo uitzonderlijk.

Voor de sprint moest Kopecky het niet doen, want daarvoor rekende SD Worx op Lorena Wiebes. Daardoor koos Kopecky ervoor om zeer aanvallend te koersen. Al op 75 km van de streep viel ze aan en daarna viel ze niet meer stil. Bij elke mogelijkheid probeerde ze het.

Het gevolg van haar acties was dat Kopecky met 28 seconden voorsprong op het peloton won. Ook dat is een verschil tussen de nummers 1 en 2 die je in Nokere zelden ziet. Bij de mannen won Bert Roesems ooit Nokere Koerse in 2006. Dat was toen met 27 seconden voorsprong, maar ook dat is eerder een uitzondering.