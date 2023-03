Zijn 1e volledige wegseizoen bij de profs: de ontdekkingstocht van Thibau Nys

Thibau Nys start in Nokere Koerse zijn 1e volledige wegseizoen bij de profs. Het is de start van een ontdekkingstocht.

Na zijn wereldtitel veldrijden bij de beloften raakte Thibau Nys lange tijd zijn fiets niet aan. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij de laatste weken pas is beginnen trainen.

Bijna anderhalve maand na zijn wereldtitel staat Nys aan de start van Nokere Koerse. Het wordt de start van zijn 1e volledige wegseizoen bij de profs en zal die bij Trek-Segafredo afwerken. Daarna volgen nog de GP van Denain en de Bredene Classic, om vervolgens op hoogtestage te gaan en nadien de Ronde van Romandië te rijden.

Het wordt voor Nys een ontdekkingstocht. Hij moet de wereld van het wegwielrennen nog volledig ontdekken. Zo weet hij nog niet of hij het niveau van de WorldTour zal aankunnen. Al laat hij het voorlopig gewoon op zich afkomen. Hij wil gewoon dit seizoen alles ontdekken en bekijken waar zijn kwaliteiten op de weg liggen.

En dat laatste is zijn enige ambitie dit seizoen. Zo staat Nys voor elke rol open. Hij vindt dat geen enkel probleem. Al heeft hij wel één persoonlijke ambitie en dat is het WK bij de beloften in Glasgow. Daar wil hij zich op focussen. Dat mag in een rol als kopman zijn, maar ook in een dienende rol.