🎥 Stan Dewulf krijgt in de GP de Denain onverwachte hulp, favoriet is de pechvogel van dienst

Op de laatste kasseistrook waren er op de gladde kasseien enkele valpartijen, maar zonder al te veel erg.

Stan Dewulf was op een eerdere kasseistrook al ten val gekomen. Hij ging uit de bocht en zijn val werd door een mesthoop gebroken. Zo kon hij zijn tocht toch nog verder zetten en eindigde hij 53e.

No one is going to ride near Stan Dewulf after this crash 💥💩#GPDenain | @AG2RCITROENTEAM pic.twitter.com/FjX5Z5Uo4t