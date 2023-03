Lefevere gaat in op rollercoaster die Cav teweeg bracht: "Dan ben je niet meer de held, daar heb ik het moeilijk mee"

De tweede passage van Mark Cavendish in het team van Patrick Lefevere is er eentje die nog lang zal bijblijven. Ook bij Lefevere zelf.

Het is een onderwerp dat aan bod kwam in de tweede aflevering van 'Patrick Lefevere, Godfather van de koers'. Na de eerste Tourritzege van Cav in 2021 trok Lefevere naar de ploegbus. "Iedereen was daar aan het wenen. Zelfs een stoere gast als Wilfried Peeters, die ik in al die jaren bijna nooit zag wenen. Pas op, ik was ook gepakt."

Cavendish won uiteindelijk in die Tour vier ritten en de groene trui. Het extra jaar dat de ploeg hem had geboden in het peloton, was een groot succes. "Waarom kan je dan niet stoppen? Dat versta ik niet." Cavendish wou absoluut nog verder koersen. Toen het volgende jaar niet hij maar Jakobsen naar de Tour ging, verzuurde de relatie.

BRITSE EN AMERIKAANSE CULTUUR

Aan het eind van 2022 vertrok Cav opnieuw. "Britten en Amerikanen zeggen constant 'I love you' en 'thank you'. Ik heb liever dat ze maar één keer 'thank you' zeggen met hun benen. Ik zeg niet dat het niet gemeend is, dat zit in hun cultuur. Maar achteraf ben je dan plots niet meer de held. Daar heb ik het wel moeilijk mee", bekent Lefevere.