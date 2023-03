Na de glucosemeter is een nieuw snufje op komst: "Dat zou een echte gamechanger zijn"

Afgelopen dagen kwam de glucosemeter via Kristen Faulkner in het nieuws. Volgens Jan Bakelants zijn ze met een realtime lactaatmeter bezig en die zou echt iets kunnen veranderen.

Dinsdag werd Kristen Faulkner uit de uitslag van de Strade Bianche geschrapt. Aan de start hadden supporters haar met een glucosemeter gezien, wat tijdens de koers verboden is. Haar 3e plaats moest ze terug inleveren.

In de podcast Wielerclub Wattage gingen ze op dat onderwerp door. Jan Bakelants vertelde dat het momenteel niet helemaal duidelijk is hoe je de waarden van een glucosemeter kunt interpreteren. Hij toont begrip dat de UCI het tijdens de koers verbiedt: "Je zou alles naar de volgwagen kunnen doorsturen, waar een expert die data kan interpreteren. Zo kan je een renner advies geven, maar daar zijn we nog niet aan toe."

Nadien begon Bakelants nog over iets anders. "Ik weet dat ze met een realtime lactaatmeter bezig zijn", aldus Bakelants. "Dat zou een echte gamechanger zijn. Nu rijdt een renner op wattage en dat is om in een bepaalde lactaatzone te rijden. Met een lactaatmeter zou je kunnen zien in welke mate je aan het verzuren bent."