Dirk De Wolf schuift een verrassende Belg naar voor als winnaar voor Milaan-Sanremo

Zaterdag wordt met Milaan-Sanremo het eerste monument van het jaar gereden. Dirk De Wolf schuift een verrassende naam naar voor.

Voor de favorieten van Milaan-Sanremo wordt in de eerste plaats vooral naar Tadej Pogańćar en Wout van Aert. Daarna wordt ook nog gekeken naar Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe.

In tegenstelling tot een aantal jaar geleden maken de sprinters niet veel kans meer in de Milaan-Sanremo. Toch ziet Dirk De Wolf dat zijn goede vriend Jasper Philipsen kans maakt in Milaan-Sanremo.

"Waarom denk ik dat hij er kort bij zal zijn? Hele goede conditie, een gesloten koers kan het zijn, maar ik heb alleen schrik dat ze al vanop de Cipressa de boel gaan open trekken", zegt de Wolf in Wielerclub Wattage.

"Met de klimmersploeg van UAE gaan ze heel rap rijden en de sprinters overboord gooien", zegt De Wolf nog. Zelf gaf Philipsen zich één procent kans om te winnen in Milaan-Sanremo.