Ondanks een nieuwe ereplaats baalt Milan Menten na de GP de Denain: "Ik was nochtans mee"

Milan Menten is opnieuw op een ereplaats geëindigd. Hij eindigde 7e, maar baalde achteraf door een aflopende ketting.

Momenteel zit Milan Menten in de vorm van zijn leven. Hij won Le Samyn en sindsdien behaalde hij enkel nog maar ereplaatsen. Hij werd 2e in de GP Criquielion, 6e in de Ronde van Drenthe, 3e in Nokere Koerse en 7e in de GP de Denain.

Al had er in Denain meer kunnen ingezeten hebben. "Toen de beslissende vlucht vertrok, was ik oorspronkelijk mee", vertelde Menten via de kanalen van Lotto Dstny. "Maar op het einde van de kasseistrook viel mijn ketting eraf."

Daardoor werd Menten teruggeslagen. Hij kwam wel terug tot bij de achtervolgers waar ploegmaat Rüdiger Selig kopwerk deed om de groep zo kort mogelijk bij de koplopers te brengen.

"Daarna gaf ik alles wat ik nog had en eindigde ik nog kort achter de koplopers", ging Menten verder die 7e werd. "Het is jammer, want ik had dit seizoen nog nooit zo'n goede benen als vandaag gehad. Anderzijds ben ik tevreden dat ik er terug was."