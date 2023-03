'Superman' slaat terug en legt zich nog niet neer na zijn ontslag bij Astana

Miguel Angel Lopez eist van Astana een schadevergoeding van 1,7 miljoen euro. De wielerploeg ontsloeg hem eind 2022.

In de zomer van 2022 begonnen de problemen voor Miguel Angel Lopez. Hij werd genoemd in een dopingzaak en werd door zijn ploeg Astana even op non-actief gezet. Nadien reed hij weer en mocht hij nog de Vuelta en enkele Italiaanse wedstrijden rijden.

Maar dan kwam er nieuw bewijs over de betrokkenheid van Lopez in de dopingzaak. Astana vond dat hij de regels binnen het team had overtreden en ontsloeg hem. Lopez ging dan naar het continentale Medellin-EPM.

Lopez heeft het ontslag nog altijd niet verteerd en hij trok naar het Hof van Arbitrage voor Sport TAS trekt om een schadevergoeding te eisen. Hij eist 1,7 miljoen euro.