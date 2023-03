Toch nog een extra Belg bij AG2R-Citroën in Milaan-Sanremo na alweer een zieke renner

Bij AG2R-Citroën zullen toch drie Belgen aan de start start komen in Milaan-Sanremo. Stan Dewulf vervangt Michael Schär.

Greg Van Avermaet moest al ziek afzeggen voor Milaan-Sanremo met bronchitis. Geen 16de deelname voor Van Avermaet aan La Primaveira dus.

Er bleven met de broers Oliver en Lawrence Naesen dus nog twee Belgen over in de selectie bij AG2R-Citroën. Maar daar komt nu toch nog een Belg bij met Stan Dewulf. Hij vervangt de zieke Zwitser Michael Schär.

Voor Dewulf wordt het de tweede deelname aan Milaan-Sanremo. In 2021 werd Dewulf toen 91ste. Donderdag kwam Dewulf nog ten val in de finale van de GP Denain en belandde toen in een mesthoop.

Dewulf zat toen bij de kopgroep dit uiteindelijk voor de zege sprintte. "Fysiek gaat het goed maar mentaal heb ik vandaag een flinke klap gekregen", zei Dewulf daarover.