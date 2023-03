🎥 Het beeld van Milaan-Sanremo: hilarisch moment tussen Van der Poel, Van Aert en Ganna

Net voor de podiumceremonie van Millaan-Sanremo nog een grappig moment. Van der Poel, Ganna en Van Aert werd namelijk samen in een veel te kleine zetel gezet.

Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Wout van Aert moesten even wachten om het podium op te gaan na Milaan-Sanremo en werden dan maar samen in een veel te krappe zetel gezet.

Wout van Aert had er duidelijk snel genoeg van en maakte zich al klaar om naar het podium te gaan. Van der Poel en Ganna spraken nog even met elkaar en de Nederlandse winnaar kwam daar ook nog eens op terug op de persconferentie.

"Ik had het met Filippo over zijn programma, dat was het eigenlijk. Ik was benieuwd welke wedstrijden hij in Vlaanderen zou gaan rijden", zei Van der Poel. Momenteel staan de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en dan nog Parijs-Roubaix op zijn programma.

🚴🇮🇹 | Fantastisch beeld van de eerste drie die wachten achter het podium! 😂😂 #MilanoSanremo



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HNIpUZzDcK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 18, 2023