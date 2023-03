Jasper Philipsen had zege van Mathieu van der Poel al zien aankomen in Milaan-Sanremo: "Toen wist ik dat hij in orde was"

Jasper Philipsen zat bij Alpecin-Deceuninck in het winnende kamp in Milaan-Sanremo. Zelf werd Philipsen nog knap 15de, op 32 seconden van Van der Poel.

Jasper Philipsen gaf zichzelf vooraf weinig kans om te winnen, maar zat toch goed mee vooraan in de finale. "Ik draaide samen met Mathieu redelijk goed de Poggio op. In een van de eerste bochten passeerde hij mij en toen wist ik dat hij in orde was", zei Philipsen bij Sporza.

"Trentin liet een gat vallen in het vlakkere gedeelte en daar zat ik net achter. Søren (Kragh Andersen, red. ) en Mathieu waren wel mee, dus dat was voor ons een ideale situatie", zei Philipsen nog.

"Ons plan was om te zien met hoeveel we op de Poggio zouden geraken. We moesten ervoor zorgen om met zoveel mogelijk jongens in de finale te zitten en dat is goed gelukt", zei de sprinter nog.

Focus nu op Gent-Wevelgem



"Voor mezelf onthoud ik dat ik goeie benen had en dat ik heel ver mee kan. Daar ben ik tevreden mee. Ik ben klaar voor de komende weken, ik zit stilaan aan mijn beste benen. Ik kijk al uit naar Gent-Wevelgem", is hij ambitieus.