Julian Alaphilippe kende tegenslag op belangrijk moment in Milaan-Sanremo: "Het mocht niet zijn"

Julian Alaphilippe was niet mee met de topfavorieten op de Poggio en deed eigenlijk nooit mee voor de zege. De Fransman werd uiteindelijk wel nog elfde.

Julian Alaphilippe toonde zich enkele keren vooraan in het peloton, maar op het belangrijkste moment, op de Poggio, zat Alaphilippe daar plots niet meer. Ploegleider Wilfried Peeters reageerde namens de ploeg.

"We hadden hoop op een goed resultaat vandaag, maar het mocht niet zijn. Julian was teleurgesteld door zijn positionering voor de Poggio, dat was de sleutel", zegt Peeters. Want daar viel de beslissing met de aanvallen van Pogacar en Van der Poel.

"Voor de Poggio bracht Florian Senechal de jongens naar voren, maar toen gebeurde er iets en was Julian er niet meer. Jammer, want hij had goede benen en had voor een beter resultaat kunnen strijden", zegt Peeters nog.